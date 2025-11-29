Festival International du Cirque de Périgny Rue du Péré Périgny
Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 45 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-12-31
2025-11-29
Un Noël magique avec le cirque de Périgny !
Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 35 65 38
English : Périgny International Circus Festival
A magical Christmas with the Périgny circus!
German : Internationales Zirkusfestival von Périgny
Ein magisches Weihnachtsfest mit dem Zirkus von Périgny!
Italiano :
Un magico Natale con il circo di Périgny!
Espanol : Festival Internacional de Circo de Périgny
¡Una Navidad mágica con el circo de Périgny!
L’événement Festival International du Cirque de Périgny Périgny a été mis à jour le 2025-10-28 par Nous La Rochelle