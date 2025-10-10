Festival international du Cirque des Mureaux 2025 Rue Salvador-Allende Les Mureaux

Festival international du Cirque des Mureaux 2025

Rue Salvador-Allende Parc du Sautour. Les Mureaux Yvelines

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Le Festival international du Cirque des Mureaux est de retour pour une 23ème édition !

Rue Salvador-Allende Parc du Sautour. Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

English :

The Festival International du Cirque des Mureaux is back for its 23rd edition!

German :

Das Internationale Zirkusfestival von Les Mureaux ist zurück und findet zum 23. Mal statt!

Italiano :

Il Festival Internazionale del Circo Les Mureaux torna per la sua 23a edizione!

Espanol :

El Festival Internacional de Circo de Les Mureaux llega a su 23ª edición

