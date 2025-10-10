Festival international du Cirque des Mureaux 2025 Rue Salvador-Allende Les Mureaux
Festival international du Cirque des Mureaux 2025 Rue Salvador-Allende Les Mureaux vendredi 10 octobre 2025.
Festival international du Cirque des Mureaux 2025
Rue Salvador-Allende Parc du Sautour. Les Mureaux Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-10
Le Festival international du Cirque des Mureaux est de retour pour une 23ème édition !
.
Rue Salvador-Allende Parc du Sautour. Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France
English :
The Festival International du Cirque des Mureaux is back for its 23rd edition!
German :
Das Internationale Zirkusfestival von Les Mureaux ist zurück und findet zum 23. Mal statt!
Italiano :
Il Festival Internazionale del Circo Les Mureaux torna per la sua 23a edizione!
Espanol :
El Festival Internacional de Circo de Les Mureaux llega a su 23ª edición
L’événement Festival international du Cirque des Mureaux 2025 Les Mureaux a été mis à jour le 2025-09-03 par Conseil Départemental des Yvelines