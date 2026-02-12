Festival international du court-métrage d’animation Place de la Liberté Brioude
Festival international du court-métrage d'animation Place de la Liberté Brioude jeudi 19 février 2026.
Festival international du court-métrage d’animation
Place de la Liberté Cinema le Paris Brioude Haute-Loire
2026-02-19
Projections de courts-métrages dans le cadre du 18e festival international du court métrage d'animation
Place de la Liberté Cinema le Paris Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Short film screenings as part of the 18th international animated short film festival
