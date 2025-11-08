Festival international du court métrage Fenêtres sur courts Dijon Dijon

Festival international du court métrage Fenêtres sur courts

Dijon Cinéma Pathé

La Vapeur

La Minoterie

L’Atheneum

La Péniche Cancale

Un Singe en Hiver

La Nef Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-08

Un programme riche en surprise !

Retrouvez comme chaque année les incontournables quatre compétitions (Régionale, Francophone Humour & Comédie , Européenne et Internationale Films de genre ), ainsi que de nombreuses séances thématiques le ciné-goûter Minot’animé, la Nuit de l’animation, Curiosités cinématographiques, le Ciné-Concert, un Focus Reggio Emilia et une rétrospective Humour & Comédie compilant les meilleurs films primés dans cette catégorie ces 12 dernières années… ainsi que des séances et ateliers participatifs pour les scolaires, dès la Grande section !

Un bar éphémère prendra à nouveau place au sein du Cinéma Pathé du lundi 10 au samedi 15 novembre à partir de 17h30 avec des animations chaque soir venez débriefer autour d’un verre à l’issue des séances ! En 2025, Fenêtres sur courts continue à se renouveler, à revendiquer sa volonté de faire se rencontrer les différents publics et de vous faire découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain. Bienvenue !

PROGRAMME COMPLET SUR

https://www.fenetres-sur-courts.com/ .

La Nef Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

