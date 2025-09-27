FESTIVAL INTERNATIONAL DU DISQUE ET DE LA BANDE DESSINÉE FID & BD Perpignan
Église des Dominicains Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
2025-09-27 2025-09-28
À l’Église des Dominicains le FID & BD est le rendez-vous de la culture pop rock, disques vinyl, BD…
Église des Dominicains Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 81 41 61 46
English :
At the Eglise des Dominicains: FID & BD is the place to be for pop rock culture, vinyl records, comics…
German :
In der Dominikanerkirche: FID & BD ist der Treffpunkt für Pop-Rock-Kultur, Vinyl-Schallplatten, Comics…
Italiano :
All’Eglise des Dominicains: FID & BD è il posto giusto per la cultura pop rock, i dischi in vinile, i fumetti…
Espanol :
En la Eglise des Dominicains: FID & BD es el lugar de encuentro para la cultura pop rock, los discos de vinilo, los cómics…
