Festival International du Film d’Animation de Metz Place Saint-Jacques Metz

Le Festival International du Film d’Animation de Metz (FIFAM) sera de retour au cinéma KLUB pour sa 6ème édition le premier week-end des vacances d’hiver.

Organisé par la Ligue de l’enseignement-FOL57, le FIFAM vous invite à découvrir des œuvres primées, des films indépendants venus des quatre coins du monde et à rencontrer des professionnels du milieu.

Au programme projections, masterclass, rencontres, activités ludiques et pédagogiques, ainsi qu’une nuit au cinéma spéciale Saint-Valentin, où les amoureux du 7ème art pourront célébrer le 14 février à la manière du Festival, entre émotions, humour et œuvres plus audacieuses destinées à un public averti.

Fidèle à son esprit d’ouverture, le Festival mettra une nouvelle fois à l’honneur la diversité des regards et des styles à travers une sélection mêlant films primés, découvertes inédites et créations indépendantes venues des quatre coins du monde.Tout public

English :

The Festival International du Film d’Animation de Metz (FIFAM) returns to the KLUB cinema for its 6th edition on the first weekend of the winter vacations.

Organized by the Ligue de l’enseignement-FOL57, FIFAM invites you to discover award-winning and independent films from all over the world, and to meet professionals in the field.

The program includes screenings, masterclasses, meetings, fun and educational activities, as well as a special Valentine’s night at the cinema, where lovers of the 7th art can celebrate February 14th in the Festival’s own way, with a mix of emotion, humor and more daring works aimed at a more discerning audience.

True to its spirit of openness, the Festival will once again honor the diversity of viewpoints and styles through a selection of award-winning films, new discoveries and independent creations from the four corners of the globe.

