FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’EDUCATION EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Aniane

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’EDUCATION EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

Salle des fêtes d’Aniane Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Les échos du Festival, version décentralisée du Festival international du film d’éducation, proposent cinq séances de courts métrages internationaux dans les bibliothèques. Enfants et adultes plongent dans des histoires vibrantes et sensibles. On rit, on s’émeut, on débat.

Salle des fêtes d’Aniane Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 46 34 bibliotheque@ville-aniane.fr

English :

Les Echos du Festival, the decentralized version of the International Education Film Festival, offers five screenings of international short films in libraries. Children and adults alike plunge into vibrant, sensitive stories. We laugh, we move, we debate.

