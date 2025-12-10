FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’EDUCATION EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Argelliers

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’EDUCATION EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

Salle du Paradis Vert Argelliers Hérault

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les échos du Festival, version décentralisée du Festival international du Film d’Éducation, proposent cinq séances de courts métrages internationaux dans les bibliothèques. Enfants et adultes plongent dans des histoires vibrantes et sensibles. On rit, on s’émeut, on débat. .

Salle du Paradis Vert Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 59 39 bibliotheque@argelliers.fr

English :

Les Echos du Festival, the decentralized version of the International Education Film Festival, offers five screenings of international short films in libraries.

