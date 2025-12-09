FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’EDUCATION EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Puilacher

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’EDUCATION EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

Bibliothèque Puilacher Hérault

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Les Echos du Festival, version décentralisée du Festival International du Film d’Éducation, proposent cinq séances de courts métrages internationaux dans les bibliothèques. Enfants et adultes plongent dans des histoires vibrantes et sensibles. On rit, on s’émeut, on débat.

Bibliothèque Puilacher 34230 Hérault Occitanie +33 6 12 59 16 79 bibliotheque@orange.fr

English :

Echos du Festival, the decentralized version of the International Education Film Festival, offers five screenings of international short films in libraries. Children and adults alike plunge into vibrant, sensitive stories. We laugh, we move, we debate.

