Informations pratiques

Toulouse

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ENVIRONNEMENT (FREDD)

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-12

Bienvenue au festival de cinéma FReDD, dédié à la sensibilisation aux enjeux climatiques et à la protection de l’environnement.

FReDD, c’est une quarantaine de films, documentaires, fictions, courts ou longs soigneusement choisis pour éveiller les consciences tout en captivant les regards. Les projections ont lieu à Toulouse, dans toute la région, et chez de nombreux partenaires culturels.

Mais FReDD, c’est bien plus que du cinéma ! C’est un véritable terrain de jeu pour les artistes engagés : arts visuels, performances, musique… Tous les moyens sont bons pour faire passer le message. Et parce que s’engager peut aussi rimer avec s’amuser, le festival prend des airs de fête : concerts, DJ sets, moments conviviaux et bonne humeur garantie.

Où voir les projections ? Cinéma ABC, cinéma Utopia Tournefeuille, Maison des Associations, Hôtel d’Assézat/Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, Salle du Sénéchal, Centre Culturel Bellegarde, Quai des savoirs, Hôtel de Région, Pavillon République, Conseil Départemental, Université Jean Jaurès, La Fabrique, Médiathèque Danièle Damin, Médiathèque des Pradettes, Médiathèque Empalot , Médiathèque des Izards, Le Lido, CAUE Haute-Garonne, Centre Culturel – Théâtre des Mazades & Metronum.

Vous pouvez consulter la programmation détaillée sur le site du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie festival.fredd@gmail.com

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English :

Welcome to the FReDD Film Festival, dedicated to raising awareness about climate issues and protecting the environment.

L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ENVIRONNEMENT (FREDD) Toulouse a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE