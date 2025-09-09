Festival International du Film d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat

Du mardi 9 au dimanche 14 septembre 2025.

Festival International du Film d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore

Du mardi 9 au dimanche 14 septembre 2025. Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-14

2025-09-09

Organisé par Les Lumières de l’Exploration, mandaté par la Société des Explorateurs Français, en partenariat avec les Lumières de l’Éden et l’Ifremer, le Festival Lumexplore est le festival du film d’exploration scientifique et environnementale.

Lumexplore regroupe tous les domaines auxquels l’exploration et l’aventure apportent plus de connaissance et une meilleure compréhension de notre monde par le biais de l’océanographie, de la géographie, de l’environnement, de l’archéologie, de la spéléologie, de l’histoire de notre planète et de son futur, et des autres disciplines.

Les recherches seront présentées au public à travers 12 longs-métrages en compétition et 11 longs-métrages hors compétition au cinéma Eden Théâtre, un festival hors les murs avec la projection gratuite de 5 courts-métrages à la médiathèque municipale Simone Veil, des visites gratuites de trois bateaux à quai (Jonathan III, Expédition 7è Continent, Love The Ocean), des livres, des bandes dessinées inédites, des expositions gratuites dans la cour du cinéma Eden Théâtre, dans la chapelle des Pénitents Bleus et sur l’esplanade Berceau du Cinéma, des stands d’animations gratuites, un planétarium itinérant, des spectacles, de nombreux invités, des rencontres et des conférences permettant des échanges entre les explorateurs et le public. Mais la grande originalité de Lumexplore et sa mission principale, est d’ouvrir ses portes à la jeune génération en les incluant dans le festival en tant que réalisateurs de films, pour qu’ils soient impliqués dans le futur qui les attend et imaginent des solutions pour notre fragile planète. .

Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Organised by Les Lumières de l’Exploration, commissioned by the Société des Explorateurs Français, in partnership with Les Lumières de l’Éden and Ifremer, the Lumexplore Festival is the film festival for scientific and environmental exploration.

German :

Das Lumexplore Festival wird von Les Lumières de l’Exploration organisiert, im Auftrag der Société des Explorateurs Français und in Partnerschaft mit Les Lumières de l’Éden und Ifremer. Es ist das Festival für Filme über wissenschaftliche und ökologische Erkundungen.

Italiano :

Organizzato da Les Lumières de l’Exploration, commissionato dalla Société des Explorateurs Français, in collaborazione con Les Lumières de l’Éden e Ifremer, il Festival Lumexplore è il festival dei film di esplorazione scientifica e ambientale.

Espanol :

Organizado por Les Lumières de l’Exploration, por encargo de la Société des Explorateurs Français, en colaboración con Les Lumières de l’Éden e Ifremer, el Festival Lumexplore es el festival de las películas de exploración científica y medioambiental.

L'événement Festival International du Film d'Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore La Ciotat