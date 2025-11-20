Festival International du Film Drag-Show sur tapis rouge Amiens

Festival International du Film Drag-Show sur tapis rouge

Début : 2025-11-20 20:30:00

JEU. 20 NOVEMBRE 2025

20:30

Drag-Show

Dans ce show inédit, les grandes figures du cinéma rencontrent des drag-queens, dans un grand écart pailleté, sur talons aiguilles affûtés. Entre glamour, humour et exubérance, préparez-vous à voir vos classiques revisités comme jamais. On ne devrait pas vous le dire, mais La Janelle, icône flamboyante de la scène drag amiénoise, sera de la partie… et bien entourée par d’autres reines !

Costumes performances, chansons et surprises vous attendent pour une soirée où tout peut arriver laissez-vous emporter par la magie drag !

En partenariat avec le Festival International du Film d’Amiens.

Tarif unique 8€

English :

THURS. nOVEMBER 20, 2025

20:30

Drag-Show

In this never-before-seen show, the great figures of cinema meet drag-queens, in a glittering grand écart on sharp stilettos. Between glamour, humor and exuberance, get ready to see your classics revisited like never before. We shouldn’t have to tell you, but La Janelle, flamboyant icon of the Amiens drag scene, will be there… and surrounded by other queens!

Costume performances, songs and surprises await you for an evening where anything can happen: let yourself be carried away by the magic of drag!

In partnership with the Amiens International Film Festival.

Single ticket price: 8?

German :

DONNERSTAG 20. NOVEMBER 2025

20:30

Drag-Show

In dieser noch nie dagewesenen Show treffen große Filmfiguren auf Drag-Queens, in einem glitzernden Spagat auf scharfen Stilettos. Zwischen Glamour, Humor und Ausgelassenheit können Sie sich darauf gefasst machen, dass Ihre Klassiker wie nie zuvor neu interpretiert werden. Man sollte es Ihnen nicht sagen, aber La Janelle, die schillernde Ikone der Drag-Szene in Amiens, wird mit von der Partie sein… und von anderen Königinnen umgeben!

Performance-Kostüme, Lieder und Überraschungen erwarten Sie für einen Abend, an dem alles passieren kann: Lassen Sie sich von der Drag-Magie mitreißen!

In Partnerschaft mit dem Internationalen Filmfestival von Amiens.

Einheitspreis: 8?

Italiano :

GIOVEDI’. 20 NOVEMBRE 2025

20:30

Drag-Show

In questo nuovissimo spettacolo, le grandi figure del grande schermo incontrano le drag-queens in uno sfavillante sprazzo di tacchi a spillo. Con glamour, umorismo ed esuberanza, preparatevi a vedere i vostri classici rivisitati come mai prima d’ora. Non dovremmo dirvelo noi, ma La Janelle, icona fiammeggiante della scena drag di Amiens, sarà presente… circondata da altre regine!

Performance in costume, canzoni e sorprese vi aspettano per una serata in cui tutto può accadere: lasciatevi trasportare dalla magia delle drag!

In collaborazione con il Festival Internazionale del Cinema di Amiens.

Prezzo del biglietto singolo: 8 euro?

Espanol :

JUEVES 20 NOVIEMBRE 2025

20:30

Drag-Show

En este espectáculo totalmente nuevo, las grandes figuras de la gran pantalla se reúnen con drag-queens en un derroche de brillo sobre afilados tacones de aguja. Con glamour, humor y exuberancia, prepárese para ver sus clásicos revisitados como nunca. No deberíamos tener que decírselo, pero La Janelle, flamante icono de la escena drag de Amiens, estará allí… ¡rodeada de otras queens!

Espectáculos de disfraces, canciones y sorpresas le esperan en una velada en la que todo puede pasar: ¡déjese llevar por la magia del drag!

En colaboración con el Festival Internacional de Cine de Amiens.

Precio de la entrada individual: 8?

