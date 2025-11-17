Festival International du Film et du Livre d’Aventure FIFAV Espace Encan La Rochelle

Festival International du Film et du Livre d'Aventure FIFAV Espace Encan La Rochelle lundi 17 novembre 2025.

Festival International du Film et du Livre d’Aventure FIFAV

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-23

2025-11-17

Le FIFAV Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle est le rendez-vous incontournable des amoureux de la nature et des amateurs de belles histoires…

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 67 69 23 contact@festival-film-aventure.com

English : International Adventure Film and Book Festival FIFAV

The FIFAV Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle is the place to be for nature lovers and fans of great stories…

German : Internationales Festival des Abenteuerfilms und des Abenteuerbuchs FIFAV

Das FIFAV Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle ist ein unumgängliches Treffen für Naturliebhaber und Fans schöner Geschichten…

Italiano :

Il FIFAV Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle è il posto giusto per gli amanti della natura e delle grandi storie…

Espanol : Festival Internacional de Cine y Libro de Aventura FIFAV

El FIFAV Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza y de las grandes historias…

