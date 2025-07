Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château Domaine de l’abbé Saunière Rennes-le-Château

Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château
Domaine de l'abbé Saunière
Rennes-le-Château
8 – 12 août
Pass 5 jours : 55 € (accès complet) / Pass journalier : 20 €

Billets : Séance jour : 6.5 € / Séance soir : 12 € / Soirée ouverture et clôture : 15 €

Billet atelier – master class – table ronde : 6 € – 10 €

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Un rendez-vous cinéma atypique dans des lieux et des sites à ciel ouvert chargés d’Histoire et d’émotions.

**Rendez-vous festif, cinématographique et culturel**, ancré au cœur du Pays Cathare, à 50 km de Carcassonne, le Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château propose aux cinéphiles, passionnés et curieux, d’**explorer durant 5 jours​ le thème original de l’insolite sous toutes ses formes** à travers des événements singuliers dans des lieux et des sites à ciel ouvert chargés d’Histoire et d’émotions.

**Pour sa 11e édition, il met à l’honneur le minéral,** explorant les liens entre l’humanité et la terre à travers une approche poétique, spirituelle et décalée.

**Au programme** : projections de films (longs-métrages de fiction hors compétition, documentaires et courts-métrages en compétitions), mais aussi masterclass, table ronde, conférences, expositions, concours de scénarios…

Avec la participation de **personnalités du monde du cinéma** – cette année Smaïn, Claire Nebout, Philippe Duquesne, Suzanne Aubert, Mathias Mlekuz, Maïra Schmitt, Raphaël Thiéry… – **mais aussi d’artistes, de journalistes, de scientifiques**…

#FestivalInsolite #CinémaInsolite #NatureEtCulture #Minéral

[https://festivalfilminsoliterenneslechateau.fr/](https://festivalfilminsoliterenneslechateau.fr/)

Domaine de l’abbé Saunière Rue de l’église Rennes-le-Château 11190 Aude