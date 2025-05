Festival International du Folklore danse brésilienne avec OS CHIMANGOS – Le Cloître Marseille 13e Arrondissement, 8 juillet 2025 19:30, Marseille 13e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Festival International du Folklore danse brésilienne avec OS CHIMANGOS Mardi 8 juillet 2025 de 19h30 à 23h30.

Début du spectacle 21h. Restauration dès 19h30. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-07-08 19:30:00

fin : 2025-07-08 23:30:00

2025-07-08

Dans le cadre du 61ème festival international de folklore de Château-Gombert porté par l’association du Roudelet Felibren du 5 au 11 juillet, Le Cloître accueille le groupe OS CHIMANGOS pour un spectacle de danse traditionnelle brésilienne.

Le festival de Château-Gombert est le premier estival de folklore créé à Marseille. Il a invité depuis 1965 plus 300 troupes artistiques de près de 120 pays soit près de 14 000 artistes. C’est une fête incontournable de l’activité culturelle estivale à Marseille.



ENTRÉE 18€ (une assiette street-food comprise

Réservation en ligne et prépaiement obligatoire.



Parking sur place de 150 places.

Accès PMR & assistance disponible sur demande. .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of the 61st Château-Gombert International Folklore Festival, organized by the Roudelet Felibren association from July 5 to 11, Le Cloître welcomes the OS CHIMANGOS group for a traditional Brazilian dance show.

German :

Im Rahmen des 61. internationalen Folklorefestivals von Château-Gombert, das vom 5. bis 11. Juli von der Association du Roudelet Felibren getragen wird, empfängt Le Cloître die Gruppe OS CHIMANGOS für eine Aufführung traditioneller brasilianischer Tänze.

Italiano :

Nell’ambito del 61° Festival Internazionale del Folklore di Château-Gombert, organizzato dall’associazione Roudelet Felibren dal 5 all’11 luglio, Le Cloître accoglierà il gruppo OS CHIMANGOS per uno spettacolo di danza tradizionale brasiliana.

Espanol :

En el marco del 61º Festival Internacional de Folclore de Château-Gombert, organizado por la asociación Roudelet Felibren del 5 al 11 de julio, Le Cloître recibirá al grupo OS CHIMANGOS para un espectáculo de danza tradicional brasileña.

