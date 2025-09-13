Festival international du tatouage Salle Le Réservoir Lunéville

Festival international du tatouage Salle Le Réservoir Lunéville samedi 13 septembre 2025.

Festival international du tatouage

Salle Le Réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 23:00:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-14

1er festival du tatouage à Lunéville avec la Convention Dermographes d’Or

Entrée 5 € / jour (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte)

De 10h à 23h le samedi et de 10h à 19h le dimanche

www.dermographesdor.comTout public

.

Salle Le Réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 97 27 04 nightwish.tattoo@gmail.com

English :

1st tattoo festival in Lunéville with the Dermographes d?Or Convention

Admission: 5 ? / day (free for children under 12, accompanied by an adult)

From 10am to 11pm on Saturday and from 10am to 7pm on Sunday

www.dermographesdor.com

German :

1. Tattoo-Festival in Lunéville mit der Dermographes d’Or Convention

Eintritt: 5 ? / Tag (kostenlos für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen)

Von 10 bis 23 Uhr am Samstag und von 10 bis 19 Uhr am Sonntag

www.dermographesdor.com

Italiano :

1° festival del tatuaggio a Lunéville con la convention dei Dermographes d’Or

Ingresso: 5? / giorno (gratuito per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto)

Sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19

www.dermographesdor.com

Espanol :

1er festival del tatuaje en Lunéville con la convención Dermographes d’Or

Entrada: 5? / día (gratuita para los menores de 12 años acompañados de un adulto)

De 10:00 a 23:00 el sábado y de 10:00 a 19:00 el domingo

www.dermographesdor.com

L’événement Festival international du tatouage Lunéville a été mis à jour le 2025-09-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS