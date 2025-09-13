Festival international du tatouage Salle Le Réservoir Lunéville

Salle Le Réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle

1er festival du tatouage à Lunéville avec la Convention Dermographes d’Or
Entrée 5 € / jour (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte)
De 10h à 23h le samedi et de 10h à 19h le dimanche
www.dermographesdor.comTout public
Salle Le Réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 97 27 04  nightwish.tattoo@gmail.com

English :

1st tattoo festival in Lunéville with the Dermographes d?Or Convention
Admission: 5 ? / day (free for children under 12, accompanied by an adult)
From 10am to 11pm on Saturday and from 10am to 7pm on Sunday
www.dermographesdor.com

German :

1. Tattoo-Festival in Lunéville mit der Dermographes d’Or Convention
Eintritt: 5 ? / Tag (kostenlos für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen)
Von 10 bis 23 Uhr am Samstag und von 10 bis 19 Uhr am Sonntag
www.dermographesdor.com

Italiano :

1° festival del tatuaggio a Lunéville con la convention dei Dermographes d’Or
Ingresso: 5? / giorno (gratuito per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto)
Sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19
www.dermographesdor.com

Espanol :

1er festival del tatuaje en Lunéville con la convención Dermographes d’Or
Entrada: 5? / día (gratuita para los menores de 12 años acompañados de un adulto)
De 10:00 a 23:00 el sábado y de 10:00 a 19:00 el domingo
www.dermographesdor.com

