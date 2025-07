FESTIVAL INTERNATIONAL DU VERRE 2025 INAUGURATION Place de la République Palau-del-Vidre

FESTIVAL INTERNATIONAL DU VERRE 2025 INAUGURATION Place de la République Palau-del-Vidre vendredi 1 août 2025.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU VERRE 2025 INAUGURATION

Place de la République Place de l’Eglise Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 17:30:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Inauguration officielle du Festival à partir de 17h30 21h Soirée festive sur la place avec le « Trio couleur café »

.

Place de la République Place de l’Eglise Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17

English :

Official opening of the Festival from 5:30 p.m. 9 p.m. Festive evening on the square with the « Trio couleur café »

German :

Offizielle Eröffnung des Festivals ab 17:30 Uhr 21 Uhr Festlicher Abend auf dem Platz mit dem « Trio couleur café »

Italiano :

Apertura ufficiale del Festival dalle 17.30 alle 21.00 Serata di festa in piazza con il « Trio couleur café »

Espanol :

Inauguración oficial del Festival de 17.30 a 21.00 h. Velada festiva en la plaza con el « Trio couleur café »

L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DU VERRE 2025 INAUGURATION Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2025-07-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE