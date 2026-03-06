Festival international La Route royale des orgues 2026 L’orgue fait son cinéma Monte là-dessus place Saint-Michel Sospel

Festival international La Route royale des orgues 2026 L’orgue fait son cinéma Monte là-dessus

place Saint-Michel Cathédrale Saint-Michel Sospel Alpes-Maritimes

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Ciné-concert en la cathédrale de Sospel. Cette année le festival ouvrira La semaine du cinéma de Sospel. Projection du film muet monte là-dessus .Safety Last! est un film muet sorti en 1923.

place Saint-Michel Cathédrale Saint-Michel Sospel 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur larouteroyaledesorgues@gmail.com

English : International Festival La Route royale des orgues 2026: The organ makes its Monte là-dessus film

Cine-concert in Sospel Cathedral. This year’s festival opens Sospel’s Cinema Week . Safety Last! is a silent film released in 1923.

