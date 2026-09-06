Informations pratiques

Sedan

Festival international Orgue en Ardennes

Eglise Saint-Léger Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Chorale Saint Léger (Sedan)Vincent Depaquit (Orgue)Pierre Rigoulet (Direction)Rebecca de César Franck pour Soprano, Baryton, Choeur & OrgueHör mein Bitten de Felix Mendelssohn pour Soprano, Choeur & OrgueMagnificat en ton royal selon l’harmonisation de Notre-Dame de Paris pour ChoeurDextera Domini de César Franck pour Soprano, Ténor, Basse, Choeur & OrgueEntrée gratuiteLibre participation aux frais

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Eglise Saint-Léger Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 85 95 55 83

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English :

Saint L%E9ger Choir (Sedan)Vincent Depaquit (Organ)Pierre Rigoulet (Conductor)Rebecca by C%E9sar Franck for Soprano, Baritone, Choir & OrganH%F6r mein Bitten by Felix Mendelssohn for Soprano, Choir & Organ “Magnificat en ton royal,” harmonized by Notre-Dame de Paris, for Choir “Dextera Domini” by César Franck for Soprano, Tenor, Bass, Choir & Organ Free admission; voluntary donations accepted

L’événement Festival international Orgue en Ardennes Sedan a été mis à jour le 2026-09-06 par Ardennes Tourisme