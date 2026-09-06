Festival international Orgue en Ardennes Sedan
dimanche 18 octobre 2026 · Sedan
Informations pratiques
Sedan
Festival international Orgue en Ardennes
Eglise Saint-Léger Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Chorale Saint Léger (Sedan)Vincent Depaquit (Orgue)Pierre Rigoulet (Direction)Rebecca de César Franck pour Soprano, Baryton, Choeur & OrgueHör mein Bitten de Felix Mendelssohn pour Soprano, Choeur & OrgueMagnificat en ton royal selon l’harmonisation de Notre-Dame de Paris pour ChoeurDextera Domini de César Franck pour Soprano, Ténor, Basse, Choeur & OrgueEntrée gratuiteLibre participation aux frais
.
Eglise Saint-Léger Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 85 95 55 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint L%E9ger Choir (Sedan)Vincent Depaquit (Organ)Pierre Rigoulet (Conductor)Rebecca by C%E9sar Franck for Soprano, Baritone, Choir & OrganH%F6r mein Bitten by Felix Mendelssohn for Soprano, Choir & Organ “Magnificat en ton royal,” harmonized by Notre-Dame de Paris, for Choir “Dextera Domini” by César Franck for Soprano, Tenor, Bass, Choir & Organ Free admission; voluntary donations accepted
L’événement Festival international Orgue en Ardennes Sedan a été mis à jour le 2026-09-06 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Sedan (Ardennes)
- Journées Européennes du Patrimoine à Sedan Sedan 19 septembre 2026
- Matinée Bailleurs, Salle Marcillet, Sedan 19 septembre 2026
- Exposition « Mesurer le monde. La métrologie à travers les collections de la SHAS. », Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan 19 septembre 2026
- Sur les bancs de l’école, Ecole Blanpain, Sedan 19 septembre 2026
- Exposition permanente du musée du château fort, Musée du Château fort de Sedan, Sedan 19 septembre 2026