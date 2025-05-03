FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE Début : 2026-02-28 à 16:30. Tarif : – euros.

: FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIEVive la Magie , le festival de toutes les magies ! Ne rien comprendre et aimer ça ! Ce n’est pas une illusion : le Festival organise sa 18ème édition et l’équipe est aux petits soins pour vous préparer une saison digne des plus beaux anniversaires. Le mystère … L’extraordinaire… La poésie… L’humour… en un mot : la Magie ! Créé en France (à Rennes en Bretagne), le Festival International de Magie est devenu progressivement la référence du genre dans le paysage culturel, grâce à une programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens loin des clichés et fiers représentants des différents courants magiques de la famille des illusionnistes. Depuis 2008 le public est au rendez-vous et témoigne à nouveau de son intérêt pour la magie. Un soupçon de fantaisie, deux pincées de folie et beaucoup de magie ! Loin des images faciles, il y a une réelle volonté de la part de toute l’équipe du Festival, d’ouvrir un regard neuf sur l’art magique en proposant des numéros poétiques ou étonnants qui révèlent une magie plus contemporaine et élégante ! Le Festival se fait un point d’honneur à réunir la dimension populaire et intergénérationnelle de la magie. Depuis 2008, chaque année, est une invitation à venir découvrir les plus grands magiciens du moment, les nouveaux courants de cet art millénaire, en provenance du Japon, des USA, de Russie, d’Italie, d’Angleterre, d’Argentine, de Hollande, d’Allemagne, de Taïwan ou de France, bien sûr ! Un spectacle familial dédié à tous ceux qui souhaitent vibrer, rire, s’émerveiller.(c)Gérard Souchet (2016) IMPORTANT : VIVE LA MAGIE ce ne sont pas uniquement de grands spectacles prestigieux mais aussi des ateliers de magie pour enfants, ado, adultes, des one man show de magie , des spectacles pour les petits, des conférences ….

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69