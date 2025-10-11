FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE – PALAIS DES ARTS – SALLE LESAGE Vannes

FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE – PALAIS DES ARTS – SALLE LESAGE Vannes samedi 11 octobre 2025.

Pour sa 17ème édition, VIVE LA MAGIE, le plus grand festival des Arts Magiques en Europe revient vous émerveiller ! Un grand spectacle de magie pour toute la famille !Depuis sa création, le festival Vive la Magie aime imaginer de nouvelles approches de l’art magique et est reconnu par les professionnels pour son innovation artistique.Pour la troisième année consécutive, François Normag prend l’habit du metteur en scène de la création originale 2025. Après le succès de « GOLDEN MAGIC » en 2024, la première « comédie magicale » en France, ce talentueux chef d’orchestre poursuit son exploration audacieuse avec « ESPACES MAGIQUES », présentée dès janvier 2025..Ce n’est pas une cascade de numéros ou d’artistes mais bien un spectacle entier mis en place comme tel, de façon à remanier le genre et s’évader des préjugés.Le plateau artistique est choisi parmi les meilleurs magiciens venus du monde entier : Ils représentent les différentes familles de cet art totalement remis au goût du jour :. Mentalistes, manipulateurs, enchanteurs, magiciens comiques, Fantaisistes et illusionnistes, des artistes loin des clichés pour « VIVRE LA MAGIE » en grand.1h45 de spectacle ,sans entracte pour y venir en famille , en duo ou entre amis, à partir de 5 ans pour « Ne rien comprendre et aimer ça ! »

PALAIS DES ARTS – SALLE LESAGE PLACE ANNE DE BRETAGNE 56000 Vannes 56