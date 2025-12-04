Festival ]interstice[ 1000 Caen

Le festival ]interstice[ version Millénaire sera l’un des grands temps forts des fêtes de fin d’année, du 4 au 21 décembre.

Du 4 au 21 décembre, le festival international D’ARTS VISUELS, SONORES ET NUMÉRIQUES propose deux parcours d’expositions et deux parcours sonores, accompagnés d’un programme de performances, concerts, spectacles et rencontres.

]interstice[1000 est un projet de Station Mir, Oblique/s, Manœuvre et le Laboratoire Modulaire de l’ésam Caen/Cherbourg.

Le festival ]interstice[

]interstice[ sublime la promenade urbaine en proposant des œuvres d’arts inclassables dans des espaces culturels et patrimoniaux. Les installations présentées mélangent sons, lumières et mouvements. Elles interrogent les liens entre art et science et invitent à la réflexion sur notre relation à l’environnement et à l’usage des technologies. Cette édition exceptionnelle compte une dizaine de créations originales.

– Ataraxie à l’église Saint-Nicolas

– Myriades aux Écuries Lorge

– Hydroscope aux Écuries Lorge

– Isotopp à l’Église du Vieux-Saint-Sauveur

– L’Éternel Retour au Centre chorégraphique National de Caen en Normandie.

Programme détaillé sur festival-interstice.net

Détail des parcours

Parcours jour du mercredi au dimanche de 14h à 18h entrée libre

Parcours nuit du mercredi au dimanche de 17h à 21h entrée libre

Concerts, performances et spectacles

Performances musicales, sonores et visuelles, concerts et DJ sets… De l’ouverture à l’ésam Caen/Cherbourg le 4 décembre à la carte blanche internationale qui prendra place au Pavillon le 20, le festival ]interstice[ propose dix rendez-vous en soirée et en accès libre.

Spectacle au Théâtre des Cordes

Deux spectacles sont programmés au Théâtre des Cordes, en partenariat avec le CDN-Comédie de Caen.

Summertime De Céline Ohrel, du 2 au 5 décembre, 20h. Tarifs et réservations sur comediedecaen.com

Quartet D’Alban Richard et Simo Cell, les 9 et 10 décembre, 20h. Tarifs et réservations sur comediedecaen.com .

Divers lieux de Caen Caen 14000 Calvados Normandie info@festival-interstice.net

