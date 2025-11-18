Festival Invisible 20ème édition Ville de Brest Brest

Festival Invisible 20ème édition Ville de Brest Brest mardi 18 novembre 2025.

Festival Invisible 20ème édition

Ville de Brest Divers Lieux Brest Finistère

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-22

2025-11-18

Festival défricheur fondé en 2006 par Maëlle et Arnaud Le Gouëfflec, il est adepte des plaisirs électriques et furieusement rock’n’roll, mais aussi de la pop de traviole, du low-fi en roue libre et autres curiosités. Le Festival Invisible chérit les bricoleurs, les aventuriers, les skieurs hors-piste !

Informations pratiques

Retrouvez le programme détaillé en ligne sur le site du Festival.

Le Festival prendra place dans divers lieux de la ville de Brest.

La Carène, salle des musiques actuelles, 30 rue Jean-Marie Le Bris

Le Quartz, scène nationale de Brest, 60 rue du Château

Passerelle, Centre d’Art Contemporain, 41 Rue Charles Berthelot

Le Mac Orlan , 65 rue de la Porte

Bad Seeds, 7 rue Fautras

La PAM (en cours de confirmation), 56 rue d’Aiguillon

UBO, Avenue Victor Le Gorgeu .

Brest 29200 Finistère Bretagne

