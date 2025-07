FESTIVAL INVITATIONS: AU P’TIT BONHEUR Maureilhan

19h30: Carnaby Street Ukulélé Band (REPRISES ROCK’N’UKULÉLÉ)

Les 3 musiciens du groupe reprennent à leur façon les plus grands tubes du rock, du metal, de la funk et du disco. Michael Jackson, Prince, Nirvana, Guns & Roses… autant de reprises délirantes pour redécouvrir nos standards.

Laurent Galichon guitare basse David Aucouturier guitare ukulélé Jean-Olivier Rieusset guitare ukulélé, chant

21h00: Au P’tit Bonheur (CHANSON FRANÇAISE FOLK ROCK)

Évoquez Au P’tit Bonheur… et les premières notes d’accordéon annoncent l’arrivée de J’veux du soleil , le titre emblématique qui a mis le groupe sur le devant de la scène musicale au début des années 1990. Après quelques années de silence, Jamel ne cache pas son envie de remonter sur scène d’y retrouver ces instants de partage dans une communion humaniste et fraternelle. Au P’tit bonheur, c’est toujours une poésie d’aujourd’hui, qui va à l’encontre du cynisme ambiant et de l’intolérance ravageuse!

Jamel Laroussi chant guitare, auteur, compositeur Cécile Camarasa accordéon Clément Peiffer guitares, oud Patrick Felices basse .

English :

Mention Au P?tit Bonheur? and the first notes of accordion herald the arrival of « J?veux du soleil », the emblematic song that brought the group to the forefront of the music scene in the early 1990s. After a few years of silence, Jamel makes no secret of his desire to return to the stage, to rediscover those moments of sharing in a humanist and fraternal communion.

German :

Rufen Sie Au P?tit Bonheur? auf und die ersten Akkordeonklänge kündigen die Ankunft von « J?veux du soleil » an, dem emblematischen Titel, der die Gruppe Anfang der 1990er Jahre ins Rampenlicht der Musikszene brachte. Nach einigen Jahren der Stille macht Jamel keinen Hehl aus seinem Wunsch, wieder auf die Bühne zu gehen und diese Momente des Teilens in einer humanistischen und brüderlichen Gemeinschaft zu erleben.

Italiano :

Basta citare Au P?tit Bonheur? e le prime note di fisarmonica annunciano l’arrivo di « J?veux du soleil », la canzone emblematica che ha portato il gruppo alla ribalta della scena musicale nei primi anni Novanta. Dopo alcuni anni di silenzio, Jamel non nasconde il suo desiderio di tornare sul palco e riscoprire quei momenti di condivisione in una comunione umanista e fraterna.

Espanol :

Menciona Au P?tit Bonheur? y las primeras notas de acordeón anuncian la llegada de « J?veux du soleil », la emblemática canción que llevó al grupo a la primera línea de la escena musical a principios de los años noventa. Tras algunos años de silencio, Jamel no oculta su deseo de volver a los escenarios y reencontrarse con esos momentos compartidos en una comunión humanista y fraternal.

