FESTIVAL INVITATIONS: BALU ET BORUMBA SUIVI DE TOUT P’TIT BAL

Lespignan Hérault

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

La rumba coule dans les veines de Jocelyn Balu comme la bière arrose le zinc des maquis de Kinshasa. A l’heure où, en 2021, la rumba vient d’être inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco, Jocelyn Balu et ses compères nous embarquent pour un voyage dans la fièvre du Kinshasa des années 40 à 70, l’âge d’or de la rumba congolaise.

La rumba coule dans les veines de Jocelyn Balu comme la bière arrose le zinc des maquis de Kinshasa. A l’heure où, en 2021, la rumba vient d’être inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco, Jocelyn Balu et ses compères nous embarquent pour un voyage dans la fièvre du Kinshasa des années 40 à 70, l’âge d’or de la rumba congolaise. Pour le plaisir de nos oreilles et aussi pour faire onduler nos reins.

Borumba réinterprète les plus grands tubes, de Basi nionso tapale au refrain cultissime de Marie-Louise, mixés avec leur source, la musique traditionnelle du Kongo, et rend hommage à ces pionniers incontournables qui ont bercé son enfance. Grandi dans le quartier de la prison de Kinshasa, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur, Jocelyn Balu commence sa carrière à l’âge de 6 ans comme soliste dans une chorale de Gospel traditionnel Kongo. En 2006, à seulement 19 ans, il obtient le premier prix de Gospel avec le groupe Maisha !

Jocelyn BALU LELO: Lead chant Damien BIANCIOTTO: Guitare Damien HILAIRE: Drums Benjamin ETUR: Guitare basse Azzedine BAJE: Percussions Orphée BROULARD: Ingénieur son Compagnie

Compagnie JOYEUSE GRAVITÉ Tout P’tit Bal 22h00

– Spectacle poétique pyrotechnique Tout p’tit bal, c’est l’histoire d’une soirée, comme on a su partager et fêter à travers les époques. Autour d’un bar et d’un kiosque, les invités traversent divers petits moments conviviaux intemporels. On s’y rencontre, on y trinque, bouteilles, flammes et corps s’entrechoquent, volent et participent à la danse. Depuis les préparatifs de la fête, en passant par du swing acrobatique, au tango enflammé, le public aura le privilège d’assister à une fenêtre de vie d’un bal atypique….plus qu’un spectacle sur la danse c’est « un moment de danse » ou l’on explore les exploits autant que les imperfections. les esprits sauront se délier, se percher, s’envoler, et virevolter jusqu’à l’explosion finale. Un bel éloge au lâcher-prise des soirées universelles !

Avec Marie Adeline Choquet, Marie Gaspa, Sylvie Klinger Emily Moroney Mathieu Vinsson .

Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45

English :

BALU et BORUMBA (Congolese Rumba) 8:00 pm

Rumba flows through Jocelyn Balu’s veins like beer through the zinc of Kinshasa’s maquis. At a time when, in 2021, rumba has just been declared a UNESCO World Heritage Site, Jocelyn Balu and his compères take us on a journey through the feverish Kinshasa of the 40s to 70s, the golden age of Congolese rumba.

German :

BALU und BORUMBA (Kongolesische Rumba) 20.00 Uhr

Die Rumba fließt in den Adern von Jocelyn Balu wie das Bier im Zink der Maquis von Kinshasa. In einer Zeit, in der die Rumba 2021 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt wurde, nehmen uns Jocelyn Balu und seine Mitstreiter mit auf eine Reise in das fieberhafte Kinshasa der 40er bis 70er Jahre, dem goldenen Zeitalter der kongolesischen Rumba.

Italiano :

BALU et BORUMBA (Rumba congolese) ore 20.00

La rumba scorre nelle vene di Jocelyn Balu come la birra nello zinco della macchia di Kinshasa. In un momento in cui, nel 2021, la rumba è stata appena dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, Jocelyn Balu e la sua band ci accompagnano in un viaggio nella febbrile Kinshasa degli anni ’40 e ’70, l’età d’oro della rumba congolese.

Espanol :

BALU et BORUMBA (Rumba congoleña) 20.00 h

La rumba corre por las venas de Jocelyn Balu como la cerveza por el zinc de los maquis de Kinshasa. En un momento en el que, en 2021, la rumba acaba de ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, Jocelyn Balu y su banda nos llevan de viaje por la febril Kinshasa de los años 40 y 70, la edad de oro de la rumba congoleña.

