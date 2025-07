FESTIVAL INVITATIONS: CONFÉRENCE « L’ENRACINEMENT DE LA RÉPUBLIQUE EN BITERROIS » PAR RICHARD VASSAKOS Cazouls-lès-Béziers

FESTIVAL INVITATIONS: CONFÉRENCE « L’ENRACINEMENT DE LA RÉPUBLIQUE EN BITERROIS » PAR RICHARD VASSAKOS Cazouls-lès-Béziers jeudi 4 septembre 2025.

FESTIVAL INVITATIONS: CONFÉRENCE « L’ENRACINEMENT DE LA RÉPUBLIQUE EN BITERROIS » PAR RICHARD VASSAKOS

26B Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

La République s’est enracinée à partir de 1870 en France. Ce processus s’est notamment déroulé sur la plan symbolique avec une transformation de l’espace urbain qui fut républicanisé par le changement de noms de rues et la création de statues. Richard Vassakos restitue cet affrontement entre républicains et réactionnaires de 1870 à 1945.

La République s’est enracinée à partir de 1870 en France. Ce processus s’est notamment déroulé sur la plan symbolique avec une transformation de l’espace urbain qui fut républicanisé par le changement de noms de rues et la création de statues. Richard Vassakos restitue cet affrontement entre républicains et réactionnaires de 1870 à 1945. .

26B Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie

English :

The Republic took root in France from 1870 onwards. This process took place on a symbolic level, with the transformation of urban space, which was republicanized through the renaming of streets and the creation of statues. Richard Vassakos reconstructs this confrontation between republicans and reactionaries from 1870 to 1945.

German :

Die Republik wurde ab 1870 in Frankreich fest verankert. Dieser Prozess vollzog sich insbesondere auf symbolischer Ebene mit einer Umgestaltung des städtischen Raums, der durch die Umbenennung von Straßen und die Schaffung von Statuen republikanisiert wurde. Richard Vassakos stellt diese Konfrontation zwischen Republikanern und Reaktionären von 1870 bis 1945 dar.

Italiano :

La Repubblica si radica in Francia a partire dal 1870. Questo processo si è svolto a livello simbolico, con una trasformazione dello spazio urbano che è stato repubblicanizzato cambiando i nomi delle strade e creando statue. Richard Vassakos ricostruisce questo confronto tra repubblicani e reazionari dal 1870 al 1945.

Espanol :

La República arraigó en Francia a partir de 1870. Este proceso tuvo lugar a nivel simbólico, con una transformación del espacio urbano que se republicanizó cambiando los nombres de las calles y creando estatuas. Richard Vassakos reconstruye este enfrentamiento entre republicanos y reaccionarios de 1870 a 1945.

L’événement FESTIVAL INVITATIONS: CONFÉRENCE « L’ENRACINEMENT DE LA RÉPUBLIQUE EN BITERROIS » PAR RICHARD VASSAKOS Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OT LA DOMITIENNE