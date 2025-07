FESTIVAL INVITATIONS DOYA Nissan-lez-Enserune

DOYA, Flamenco électro latino DOYA, c’est l’histoire de deux sœurs, Marina et Melissa, unies par une sensibilité musicale unique elles ont grandi dans un univers multiculturel où le flamenco a forgé leur identité artistique tout en laissant place à l’exploration de nouveaux horizons sonores.

Passionnées de musique depuis leur enfance, elles maîtrisent des instruments tels que le violon, le saxophone et les percussions.

En 2018, elles créent DOYA, un duo explosif qui mêle voix puissantes, sonorités latines, pop et touches électroniques. Leur style unique, à la fois authentique et avant-gardiste, séduit un public international en quête d’émotions et de fraîcheur.

En 2023, leur passage à The Voice France a boosté leur visibilité, avant un triomphe en festivals, dont une prestation inoubliable au Lollapalooza à Paris! .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie

English :

DOYA, Flamenco electro latino DOYA is the story of two sisters, Marina and Melissa, united by a unique musical sensibility: they grew up in a multicultural universe where flamenco forged their artistic identity while leaving room for the exploration of new sound horizons.

German :

DOYA, Flamenco Electro Latin DOYA ist die Geschichte zweier Schwestern, Marina und Melissa, die durch eine einzigartige musikalische Sensibilität vereint sind: Sie sind in einer multikulturellen Welt aufgewachsen, in der der Flamenco ihre künstlerische Identität geprägt hat und gleichzeitig Raum für die Erforschung neuer Klanghorizonte lässt.

Italiano :

DOYA, Flamenco electro latino DOYA è la storia di due sorelle, Marina e Melissa, unite da una sensibilità musicale unica: sono cresciute in un mondo multiculturale dove il flamenco ha forgiato la loro identità artistica lasciando spazio all’esplorazione di nuovi orizzonti sonori.

Espanol :

DOYA, Flamenco electro latino DOYA es la historia de dos hermanas, Marina y Melissa, unidas por una sensibilidad musical única: crecieron en un mundo multicultural donde el flamenco forjó su identidad artística al tiempo que dejaba espacio para la exploración de nuevos horizontes sonoros.

