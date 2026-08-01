Informations pratiques

Lespignan

FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CONFÉRENCE DE REMY PECH, UNIVERSITAIRE ET HISTORIEN

Saint-Paul Lespignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

La nouvelle édition du Festival InvitationS Patrimoine en Domitienne débutera le vendredi 21 août 2026, et c’est toujours GRATUIT (réservation obligatoire).

Labourer les vignes et champs d’Occitanie au XXe siècle en suivant Léon Cordes poète et paysan . Conférence de Remy Pech, universitaire et historien Originaire du Minervois, vigneron puis jardinier, Léon Cordes est imprégné d’un héritage culturel où se mêlent le souvenir de la Croisade des Albigeois et celui de la révolte vigneronne de 1907.

Auteur de théâtre, rédacteur de revues, poète sensible, il a pris part, à partir des années 1930, à l’éclosion d’un occitanisme renouvelé. L’universitaire et historien Rémy Pech évoquera le parcours singulier de cet écrivain paysan. .

Saint-Paul Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45 festival@ladomitienne.com

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English : FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CONFÉRENCE DE REMY PECH, UNIVERSITAIRE ET HISTORIEN

The new edition of the InvitationS Patrimoine en Domitienne Festival will begin on Friday, August 21, 2026, and admission is still FREE (reservations required).

L’événement FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CONFÉRENCE DE REMY PECH, UNIVERSITAIRE ET HISTORIEN Lespignan a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT LA DOMITIENNE