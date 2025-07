FESTIVAL INVITATIONS ESTER LUCADA, CONTES DU PETIT PEUPLE DES GARRIGUES Vendres

FESTIVAL INVITATIONS ESTER LUCADA, CONTES DU PETIT PEUPLE DES GARRIGUES Vendres mercredi 27 août 2025.

FESTIVAL INVITATIONS ESTER LUCADA, CONTES DU PETIT PEUPLE DES GARRIGUES

Lieu-dit Sainte-Rose Vendres Hérault

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

2025-08-27

Conteuse bilingue occitan français, Claudine Paul, alias Ester Lucada fai parlar lo pais .

Elle puise dans les répertoires des conteurs de sa famille Georges et Lise Gros, et dans tous les récits merveilleux universels. Elle sème les paroles du rêve chez petits et grands, des montagnes à la mer, entre garrigues et Camargue, traditions d’ici offertes à tous pour partager demain…

Lieu-dit Sainte-Rose Vendres 34350 Hérault Occitanie

English :

Bilingual Occitan-French storyteller Claudine Paul, alias Ester Lucada, « fai parlar lo pais ».

She draws on the repertoires of her family’s storytellers, Georges and Lise Gros, and on all the marvellous universal tales. She sows the words of dreams for young and old, from the mountains to the sea, between the garrigues and the Camargue, local traditions offered to all to share tomorrow…

German :

Claudine Paul, alias Ester Lucada, ist eine zweisprachige okzitanisch-französische Erzählerin, die « fai parlar lo pais ».

Sie schöpft aus dem Repertoire der Erzähler ihrer Familie, Georges und Lise Gros, und aus allen universellen Wundergeschichten. Sie sät die Worte des Traums bei Groß und Klein, von den Bergen bis zum Meer, zwischen Garrigues und Camargue, Traditionen von hier, die allen angeboten werden, um die Zukunft zu teilen…

Italiano :

Narratrice bilingue occitano-francese, Claudine Paul, alias Ester Lucada, « fai parlar lo pais ».

Attinge al repertorio dei cantastorie della sua famiglia, Georges e Lise Gros, e a tutte le meravigliose storie del mondo. Semina parole di sogno per grandi e piccini, dai monti al mare, tra le garighe e la Camargue, tradizioni di qui offerte a tutti per condividerle domani…

Espanol :

Narradora bilingüe occitano-francés, Claudine Paul, alias Ester Lucada, « fai parlar lo pais ».

Se inspira en los repertorios de los narradores de su familia, Georges y Lise Gros, y en todos los cuentos maravillosos del mundo. Ella siembra las palabras de los sueños para grandes y pequeños, de la montaña al mar, entre las garrigas y la Camarga, tradiciones de aquí ofrecidas a todos para compartir mañana…

