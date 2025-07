FESTIVAL INVITATIONS LES ÂNES DE PALINKOV Vendres

FESTIVAL INVITATIONS LES ÂNES DE PALINKOV Vendres samedi 23 août 2025.

FESTIVAL INVITATIONS LES ÂNES DE PALINKOV

Vendres Hérault

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Dès 19h00, le Disco Van:

Une Ambiance Folle Animée par votre duo explosif Régine Tonique & Dean Martini. Rythmée d’une musique dynamique & Survoltée Le Dancefloor vous attend !

21h00: Les Ânes de Palinkov

Les Ânes de Palinkov mixent de façon festive et timbrée les musiques tziganes avec des compositions originales.

Les Ânes de Palinkov mixent de façon festive et timbrée les musiques tziganes avec des compositions originales, enracinées dans les Balkans mais dont certaines branches traversent les frontières… Tantôt bal explosif et plein d’humour, tantôt groupe de rock d’humeur déjantée, les Ânes de Palinkov sont soudés par une rythmique rutilante, une bande d’improvisateurs sans limite et la puissante voix du slave Vladimir Gourko.

Avec: Matia Levréro guitare/voix Vladimir Gourko contrebasse balalaïka/voix Vincent Boisseau clarinettes Guillaume Gardey de Soos trompette Mickael Pernet saxophone ténor Valentin Jam batterie .

Vendres 34350 Hérault Occitanie

English :

From 7pm, the Disco Van:

A crazy atmosphere hosted by your explosive duo Régine Tonique & Dean Martini. The Dancefloor is waiting for you!

9:00 pm: Les Ânes de Palinkov

Les Ânes de Palinkov mix gypsy music with original compositions.

German :

Ab 19.00 Uhr: Disco Van:

Eine verrückte Atmosphäre, moderiert von Ihrem explosiven Duo Régine Tonique & Dean Martini. Der Dancefloor erwartet Sie!

21.00 Uhr: Die Esel von Palinkov

Die Esel von Palinkov mischen auf festliche und temperamentvolle Weise Zigeunermusik mit Originalkompositionen.

Italiano :

Dalle 19.00, il Disco Van:

Un’atmosfera pazzesca, ospitata dall’esplosivo duo Régine Tonique & Dean Martini. La pista da ballo vi aspetta!

ore 21.00: Gli asini di Palinkov

Les Ânes de Palinkov mescolano musica gitana e composizioni originali in modo festoso e timbrato.

Espanol :

A partir de las 19.00 horas, la Disco Van:

Un ambiente de locura a cargo de su dúo explosivo Régine Tonique & Dean Martini. ¡La pista de baile te espera!

21.00 h: The Palinkov Donkeys

Les Ânes de Palinkov mezclan música gitana con composiciones originales de forma festiva y timbrada.

