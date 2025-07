FESTIVAL INVITATIONS L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES Colombiers

Début : 2025-07-28

fin : 2025-07-28

2025-07-28

Le premier volet, accompagné de mélodies originales à la guitare, s’ouvre sur la nouvelle extraordinaire de Jean Giono mettant en scène la rencontre entre un narrateur-randonneur et Elzéard Bouffier, le berger qui planta des arbres pendant des décennies sur sa terre de Haute-Provence … Acte d’amour absolu par lequel la région peut à nouveau nourrir ses habitants et accueillir de nouveaux venus !

Le second volet s’ouvre sur une conférence théâtralisée, faisant la lumière sur le lien méconnu mais indéniable, entre le fabuleux texte de Jean Giono et Elisée Reclus, géographe de génie, poète anarchiste, explorateur et conteur du monde, qui n’a eu de cesse de diffuser un savoir éprouvé et émancipateur, militant précurseur de l’écologie, définissant déjà mi-19ème siècle, les enjeux environnementaux et le développement durable !

L’homme qui plantait des arbres Texte de Jean Giono Avec Mathilde Mosnier et Pierre Rousselle ; Elisée Reclus ou l’Homme et la Terre Conférence de Jean Tuffou et Mathilde Mosnier par Constant Kaïmakis .

route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45

