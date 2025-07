FESTIVAL INVITATIONS LUDIVINE ISSAMBOURG ET BRIAN JACKSON Cazouls-lès-Béziers

19h00: La Camionnette Sound System avec DJ Tabasco Driver

21h00: Ludivine Issambourg et Brian Jackson (USA) Jazz/Funk

Du groove, du love, et une conscience bien aiguisée. Tabasco Driver distille dans ses sets la soif de vivre qui l’anime. Pulsion vitale nourrie par ses voyages, beaucoup en Amérique du Sud, source d’inspiration pour cet adorateur de la musique afro-latine !

En plus de 15 ans, Ludivine Issambourg s’est imposé comme l’une des flûtistes, compositrices et productrices majeures de la scène française.

Sa maîtrise de la flûte et sa créativité lui ont valu de collaborer avec des artistes de renom tels que Wax Tailor, Catherine Ringer …

Son dernier album Above The Laws, suite attendue de Outlaws, rend hommage aux grandes figures du jazz-funk et au son emblématique du label CTI. Ludivine y explore l’univers de flûtistes légendaires américains, en insufflant une touche rare groove contemporaine.

Elle partagera la scène avec le mythique Brian Jackson, claviériste de génie et collaborateur historique de Gil Scott-Heron (7 albums ensemble de 1974 à 1979) Ensemble, ils promettent une performance inédite ! Un moment magique à ne pas manquer, où la flûte de Ludivine et les claviers de Brian s’entrelaceront pour une expérience musicale d’une rare intensité au Festival InvitationS

Un concert à ne pas manquer pour les amoureux de jazz-funk, de rare groove et d’émotions authentiques !

Ludivine Issambourg Flûte Philippe Bussonnet Basse Nicolas Derand Claviers Sylvain Fétis Sax tenor Vincent Aubert Trombone Martin Wangermée Batterie Spécial guest Brian Jackson voix, Claviers .

English :

7:00 pm: La Camionnette Sound System with DJ Tabasco Driver

9:00 pm: Ludivine Issambourg and Brian Jackson (USA) Jazz/Funk

German :

19.00 Uhr: La Camionnette Sound System mit DJ Tabasco Driver

21.00 Uhr: Ludivine Issambourg und Brian Jackson (USA) Jazz/Funk

Italiano :

ore 19.00: Sound System La Camionnette con DJ Tabasco Driver

21.00: Ludivine Issambourg e Brian Jackson (USA) Jazz/Funk

Espanol :

19.00 h: La Camionnette Sound System con DJ Tabasco Driver

21.00 h: Ludivine Issambourg y Brian Jackson (EE.UU.) Jazz/Funk

