FESTIVAL INVITATIONS MALIKA VERLAGUET CONTES D’AICÍ, CONTES D‘AILÀ, CONTES NOMADES

Lespignan Hérault

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-03

2025-09-03

Sous ce titre vagabond et sautillant se cache un répertoire sauvage de contes mis côte à côte, mais qui, dans leur grande diversité, vivent en bonne harmonie.

Sous ce titre vagabond et sautillant se cache un répertoire sauvage de contes mis côte à côte, mais qui, dans leur grande diversité, vivent en bonne harmonie. Ils ont pour point commun le fait d’avoir voyagé de bouche à oreille, traversé le temps et l’espace, pour nous parler des grands mystères du monde, mais aussi de nos petites vies intérieures nos joies, nos chagrins, nos peurs, nos espoirs, nos désirs secrets… grâce à des personnages qui font le chemin pour nous. Et puis deux langues, française et occitane l’une qui éclaire l’autre. Des langues non pas perçues comme des frontières mais comme des passeports pour l’émotion et l’imaginaire.

Là où le tout petit se relie à l’universel, s’ouvre un espace de liberté. Le temps semble s’y arrêter, le temps d’un conte…

Spectacle tout public à partir de 6 ans .

Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45

English :

Beneath this wandering, bouncy title lies a wild repertoire of tales placed side by side, but which, in their great diversity, live in harmony.

German :

Unter diesem vagabundierenden und hüpfenden Titel verbirgt sich ein wildes Repertoire an Märchen, die nebeneinander gestellt werden, aber in ihrer großen Vielfalt in guter Harmonie miteinander leben.

Italiano :

Sotto questo titolo ondivago e saltellante si nasconde un repertorio selvaggio di racconti accostati l’uno all’altro, ma che, nella loro grande diversità, vivono in armonia.

Espanol :

Bajo este título errante y saltarín se esconde un repertorio salvaje de cuentos colocados uno al lado del otro, pero que, en su gran diversidad, conviven en armonía.

