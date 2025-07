FESTIVAL INVITATIONS: NINA ATTAL ELECTRIC LADY LAND Maraussan

FESTIVAL INVITATIONS: NINA ATTAL ELECTRIC LADY LAND

Soirée d’ouverture avec Double Plateau Rock 100% Féminin !

19h00: NIKA (Rock, Trip Hop)

Avec classe et désinvolture, Nika place sa pop énergique et fraîche entre le rock indépendant de P.J Harvey, la Soul de Nina Simone, les textes à la Gainsbourg en passant par les Pixies. Ce cheminement est loin de résumer son style et va chercher, plus loin dans les richesses du réalisme et du surréalisme, des émotions splendides et ordinaires. Une chanteuse guitariste détonante et sincère en duo avec Cyril Pugliese et une touche de trip hop !

Nika Leeflang guitare, voix Cyril Pugliese clavier, boîte à rythme

21h00: NINA ATTAL ELECTRIC LADYLAND ( Hendrix au féminin)

Fabuleux, étonnant, génial… Aujourd’hui encore, Jimi Hendrix reste le meilleur guitariste de tous les temps, celui qui emportait son public le plus loin… Comment faire revivre l’héritage Hendrix à l’ère des tributes ? Et surtout qui sera assez fou pour oser ? Nina Attal ! La chanteuse et guitariste joue depuis l’âge de douze ans. Avec plus de 600 concerts à son actif, c’est bien elle qui, accompagnée de cinq musiciennes, proposera une visite de l’héritage hendrixien… Le groupe nous invite au sommet guitaristique de l’année “Electric Lady Land Hendrix par les filles”. .

311 Avenue Jean Jaurès Maraussan 34370 Hérault Occitanie

English :

Opening night with Double Plateau Rock 100% Féminin!

German :

Eröffnungsabend mit Double Plateau Rock 100% Feminin!

Italiano :

Serata di apertura con Double Plateau Rock 100% Féminin!

Espanol :

¡Noche de estreno con Double Plateau Rock 100% Féminin!

