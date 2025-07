FESTIVAL INVITATIONS SARAH MCCOY Nissan-lez-Enserune

dimanche 31 août 2025.

FESTIVAL INVITATIONS SARAH MCCOY

Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Voix puissante et émouvante, univers singulier à la croisée du blues et de la soul alternative aux accents électroniques: Sarah McCoy s’est imposée en quelques années comme une figure incontournable de la scène musicale actuelle.

Pianiste et chanteuse américaine installée en France, elle a conquis un large public avec ses deux albums acclamés par la critique — Blood Siren (Blue Note, 2019) et High Priestess (2023),

Ses collaborations avec des artistes et producteurs de renom tels que Chilly Gonzales, Philippe Cohen Solal (Gotan Project) et une présence scénique intense, souvent qualifiée de bouleversante. C’est à la Nouvelle-Orléans, dans l’atmosphère électrique des cabarets et clubs où elle a joué en résidence pendant plusieurs années, que Sarah forge son identité scénique un mélange de vulnérabilité brute, d’humour noir, de rage douce et de sincérité totale.

Cet héritage, elle le porte encore aujourd’hui sur scène, avec une dramaturgie instinctive où chaque note et chaque silence comptent. Elle revient pour la saison 2025-2026 avec une tournée solo éphémère, en piano-voix. Dans ce format plus dépouillé et intime, Sarah revisite ses morceaux les plus emblématiques tout en ouvrant la scène à de nouvelles compositions en gestation.

Le spectacle devient alors un atelier vivant, où chaque date propose une version unique de son monde intérieur, en dialogue direct avec le public. Une expérience rare, entre récit de vie et création en mouvement… .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45

English :

Sarah McCoy?s powerful, moving voice and singular universe, at the crossroads of blues and alternative soul with electronic accents, have made her a key figure on today?s music scene in just a few years.

German :

Sarah McCoy hat sich in wenigen Jahren zu einer unumgänglichen Figur in der heutigen Musikszene entwickelt.

Italiano :

La voce potente e commovente di Sarah McCoy e il suo universo unico, un incrocio tra blues e soul alternativo con un tocco elettronico, l’hanno resa in pochi anni una figura chiave della scena musicale odierna.

Espanol :

La poderosa y conmovedora voz de Sarah McCoy y su universo único, un cruce entre blues y soul alternativo con un toque electrónico, la han consolidado en pocos años como una figura clave de la escena musical actual.

