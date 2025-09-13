FESTIVAL ISO PHOTO: INVISIBLE Vendémian
FESTIVAL ISO PHOTO: INVISIBLE Vendémian samedi 13 septembre 2025.
FESTIVAL ISO PHOTO: INVISIBLE
Vendémian Hérault
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13 2025-09-14
Pour cette 7e édition d’exposition éphémère à ciel ouvert pour le Festival ISO PHOTO, retrouvez tout un programme sur le thème » Invisible: saisir ce qui échappe « .
Au programme :
De nombreux photographes. Des expositions et activités photographiques. Une multitude de lieux de partage. Une restauration sur place
Festival en entrée libre à part pour les ateliers qui seront payants.
Tout le weekend:
Portrait en photographie argentique avec Iris Chauveau à l’Afghan Box.
Echange, rencontre et présentation des actions de SOS Méditerranée.
Animations et ateliers pour les enfants avec l’association Consciences: L’écologie du Sol
Samedi 13 septembre:
11h-12h: Atelier Cyanotype classique
11h-12h: Atelier initation Chambre noire argentique
14h-15h: Atelier Totebag personnalisé au cyanotype
Ateliers payants et sur inscription par mail , places limitées.
14h: Déambulation en fanfare avec l’Orphéon de Garrafach
15h: Rencontre et conférence avec Jeff Graphy sur le lieu d’exposition
19h30: Performance visuelle, concert et art phygital avec Synanta
Dimanche 14 septembre:
11h-12h: Atelier Cyanotype classique 5€
11h-12h: Atelier initiation Chambre noire argentique 5€
14h-15h: Atelier Totebag personnalisé au cyanotype 10€
Ateliers payants et sur inscription par mail, places limitées.
11h: Rencontre et conférence avec Philippe Martin sur le lieu d’exposition
14h: Performance de danse contemporaine par le Merveilleux Bleu/Compagnie Sous la Pluie
15h30: Projection du film de Fréderic Lamothe (40min) puis rencontre et échange avec le photographe sur le lieu d’exposition .
Vendémian 34230 Hérault Occitanie contact@iso-photo.fr
