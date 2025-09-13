FESTIVAL ISO PHOTO: INVISIBLE Vendémian

FESTIVAL ISO PHOTO: INVISIBLE Vendémian samedi 13 septembre 2025.

FESTIVAL ISO PHOTO: INVISIBLE

Vendémian Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-14

Pour cette 7e édition d’exposition éphémère à ciel ouvert pour le Festival ISO PHOTO, retrouvez tout un programme sur le thème » Invisible: saisir ce qui échappe « .

Au programme :

De nombreux photographes. Des expositions et activités photographiques. Une multitude de lieux de partage. Une restauration sur place

Festival en entrée libre à part pour les ateliers qui seront payants.

Tout le weekend:

Portrait en photographie argentique avec Iris Chauveau à l’Afghan Box.

Echange, rencontre et présentation des actions de SOS Méditerranée.

Animations et ateliers pour les enfants avec l’association Consciences: L’écologie du Sol

Samedi 13 septembre:

11h-12h: Atelier Cyanotype classique

11h-12h: Atelier initation Chambre noire argentique

14h-15h: Atelier Totebag personnalisé au cyanotype

Ateliers payants et sur inscription par mail , places limitées.

14h: Déambulation en fanfare avec l’Orphéon de Garrafach

15h: Rencontre et conférence avec Jeff Graphy sur le lieu d’exposition

19h30: Performance visuelle, concert et art phygital avec Synanta

Dimanche 14 septembre:

11h-12h: Atelier Cyanotype classique 5€

11h-12h: Atelier initiation Chambre noire argentique 5€

14h-15h: Atelier Totebag personnalisé au cyanotype 10€

Ateliers payants et sur inscription par mail, places limitées.

11h: Rencontre et conférence avec Philippe Martin sur le lieu d’exposition

14h: Performance de danse contemporaine par le Merveilleux Bleu/Compagnie Sous la Pluie

15h30: Projection du film de Fréderic Lamothe (40min) puis rencontre et échange avec le photographe sur le lieu d’exposition .

Vendémian 34230 Hérault Occitanie contact@iso-photo.fr

English :

This 7th edition of the ISO PHOTO Festival’s open-air ephemeral exhibition features a full program on the theme of « Invisible: capturing what escapes ».

On the program:

Numerous photographers. Photographic exhibitions and activities. A multitude of places to share. On-site catering

German :

Ausgabe des ISO PHOTO Festivals bietet ein umfangreiches Programm zum Thema « Invisible: saisir ce qui échappe » (Unsichtbar: erfassen, was entgeht).

Auf dem Programm stehen:

Zahlreiche Fotografen. Ausstellungen und fotografische Aktivitäten. Eine Vielzahl von Orten, an denen man sich austauschen kann. Eine Verpflegung vor Ort

Italiano :

La settima edizione della mostra effimera all’aperto dell’ISO PHOTO Festival presenta un programma completo sul tema « Invisibile: catturare ciò che sfugge ».

In programma:

Una schiera di fotografi. Mostre e attività fotografiche. Un’infinità di luoghi da condividere. Ristorazione in loco

Espanol :

Esta 7ª edición de la exposición efímera al aire libre del ISO PHOTO Festival presenta un programa completo sobre el tema « Invisible: capturar lo que se escapa ».

En el programa:

Una multitud de fotógrafos. Exposiciones y actividades fotográficas. Un sinfín de lugares para compartir. Restauración in situ

