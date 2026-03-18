FESTIVAL ISO PHOTO LE PRINTEMPS À MONTARNAUD Montarnaud
FESTIVAL ISO PHOTO LE PRINTEMPS À MONTARNAUD Montarnaud samedi 4 avril 2026.
FESTIVAL ISO PHOTO LE PRINTEMPS À MONTARNAUD
– 15/04 Médiathèque -Allée Jean Moulin Montarnaud Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-15 2026-04-25
Pour cette nouvelle édition, ISO Photo invite photographes, amateurs et curieux à partir à la découverte du travail photographique en images.
Du 3 au 30 avril, ressentez les échos de nos communes à travers la Vallée d’Hérault. Pour cette nouvelle édition, ISO Photo invite photographes, amateurs et curieux à partir à la découverte du travail photographique en images.
En partenariat avec les bibliothèques de Montarnaud, Pouzols, Saint-Pargoire, Tressan et Vendémian, le festival propose une programmation vivante et accessible à tous conférences autour de Raymond Depardon, ateliers cyanotype, randonnée urbaine et moments de partage autour de la photographie.
-Samedi 4 Avril Exposition du club photo de Montarnaud
-Mercredi 15 avril à 14h atelier cyanotype à la médiathèque (réservarion obligatoire)
-Samedi 25 avril à 14h30 Randonnée urbaine avec Antoine Marié (réservation obligatoire) .
– 15/04 Médiathèque -Allée Jean Moulin Montarnaud 34570 Hérault Occitanie
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English :
For this new edition, ISO Photo invites photographers, amateurs and the curious to discover photographic work in images.
L’événement FESTIVAL ISO PHOTO LE PRINTEMPS À MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT