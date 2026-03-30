FESTIVAL ISO PHOTO LE PRINTEMPS À POUZOLS

4 Rue de l’Égalité Pouzols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-18 2026-04-25

– Nouvelle année, nouveau visage pour Le Printemps de la Photo ! –

– Nouvelle année, nouveau visage pour Le Printemps de la Photo ! –

Du 3 au 30 avril, ressentez les échos de nos communes à travers la Vallée d’Hérault. Pour cette nouvelle édition, ISO Photo invite photographes, amateurs et curieux à partir à la découverte du travail photographique en images.

En partenariat avec les bibliothèques de Montarnaud, Pouzols, Saint-Pargoire, Tressan et Vendémian, le festival propose une programmation vivante et accessible à tous conférences autour de Raymond Depardon, ateliers cyanotype, randonnée urbaine et moments de partage autour de la photographie.

Sur Pouzols

– Exposition de la photothèque ISO

– Randonnée urbaine avec Antoine Marié (Sur inscription à la bibliothèque )

– Atelier Cyanotype à la bibliothèque (Sur inscription à la bibliothèque ) .

4 Rue de l’Égalité Pouzols 34230 Hérault Occitanie

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English :

– New year, new face for Le Printemps de la Photo! –

L’événement FESTIVAL ISO PHOTO LE PRINTEMPS À POUZOLS Pouzols a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT