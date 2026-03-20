FESTIVAL ISO PHOTO PRINTEMPS DE LA PHOTO

Montarnaud, Pouzols, Saint-Pargoire Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-03

Pour cette nouvelle édition, ISO Photo invite photographes, amateurs et curieux à partir à la découverte du travail photographique en images.

Du 3 au 30 avril, ressentez les échos de nos communes à travers la Vallée d’Hérault. Pour cette nouvelle édition, ISO Photo invite photographes, amateurs et curieux à partir à la découverte du travail photographique en images.

En partenariat avec les bibliothèques de Montarnaud, Pouzols, Saint-Pargoire, Tressan et Vendémian, le festival propose une programmation vivante et accessible à tous conférences autour de Raymond Depardon, ateliers cyanotype, randonnée urbaine et moments de partage autour de la photographie. .

Montarnaud, Pouzols, Saint-Pargoire Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

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English : FESTIVAL ISO PHOTO PRINTEMPS DE LA PHOTO

For this new edition, ISO Photo invites photographers, amateurs and the curious to discover photographic work in images.

L’événement FESTIVAL ISO PHOTO PRINTEMPS DE LA PHOTO Montarnaud a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT