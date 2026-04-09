Festival ITALISIMO : rencontre avec l’écrivaine Ginevra Lamberti et sa traductrice Delphine Gachet Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Dalia a huit ans lorsqu’un accident la plonge dans un monde où tout a changé. À son retour, sa maison est vide, sa famille disparue. Sans repères, elle est recueillie par la vieille Fioranna, qui lui enseigne à survivre, à soigner, à respecter la vie… et la mort. À travers montagnes et villages, dans un Veneto transformé par la chaleur extrême et la raréfaction des ressources, Dalia apprend à naviguer entre danger et tendresse. Elle devient l’assistante du macellaio Biagio et la compagne de l’excentrique Orsola, renouant avec les enfants qu’elle avait croisés à l’hôpital.

Ce récit dénonce avant tout une humanité ayant perdu de vue ses responsabilités, laissant les plus faibles devenir les victimes d’un monde en crise.

Ginevra Lamberti est née en 1985. Son premier roman La questione più che altro (Nottetempo, 2015) a été traduit en français sous le titre Avant tout, se poser les bonnes questions (Le Serpent à Plumes, 2017). Ses nouvelles ont également été traduites en allemand et en chinois.

Traductrice, spécialiste de Buzzati, Delphine Gachet est également enseignante et autrice.

Dans le cadre du cycle À voix haute : littérature et traduction et du Festival ITALISSIMO, la rencontre sera animée par quatre étudiant.e.s en Master du Département d’études italiennes et roumaines de l’Université Sorbonne Nouvelle.

Ginevra Lamberti et Delphine Gachet vous invitent à explorer les coulisses de leur collaboration autour du dernier roman de l’autrice : « Il pozzo vale più del tempo » (Marsilio Editori, 2024), récemment paru en français sous le titre « L’eau est plus précieuse que le temps » (Robert Laffont, 2026).

Le jeudi 09 avril 2026

de 11h30 à 12h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T14:30:00+02:00

fin : 2026-04-09T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T11:30:00+02:00_2026-04-09T12:30:00+02:00

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

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