Festival Italissimo : Jumelage Paris-Rome / Projection du film Prima la vita de Francesca Comencini Cinéma L’entrepôt Paris

Entre Rome et Paris, l’histoire d’un père et de sa fille. Lui, c’est Luigi Comencini, le grand cinéaste de l’enfance. Il travaille sur Pinocchio, et entraîne sa fille dans des univers magiques débordants de vie et d’humanité. Jusqu’au jour où la petite fille devient une jeune femme, et l’enchantement disparaît. Pour fuir le malheur, ils quittent Rome et se réfugient dans la Ville Lumière, où commence la lutte pour la sauver de ses cauchemars. Dans un film très personnel, Francesca Comencini raconte l’apprentissage de la vie qui vient avant le désir de créer.

Entre Rome et Paris, Francesca Comencini retrace la relation intime qui l’unit à son père, le cinéaste Luigi Comencini. De l’enfance enchantée aux blessures de l’adolescence, un récit personnel sur la fin de l’innocence et la naissance d’une vocation.

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h30 à 19h00

payant

De 8 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T16:30:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Cinéma L’entrepôt 7, rue Francis de Pressensé 75014 Paris

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