Festival Italissimo : Jumelage Paris-Rome / Rencontre avec Alessandro Piperno Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris

Romancier enraciné à Rome, prix Strega pour Inséparable (Liana Lévi, 2012), spécialiste de Proust et Flaubert et directeur de la prestigieuse collection I Meridiani : Alessandro Piperno a marqué la littérature italienne de sa plume aiguisée. Le peintre sarcastique de la bourgeoisie juive romaine revient avec un anti-héros aux prises avec le monde contemporain. Au coeur de ce cyclone romanesque : le professeur Sacerdoti. Écrivain et universitaire, le voilà banni pour une citation misogyne de Flaubert, crucifié par une nouvelle société woke. Dédaigneux, désabusé, il décide de se retirer dans la solitude quand il se voit confier la garde d’un jeune cousin orphelin… et trouve dans l’histoire familiale un refuge et un nouvel horizon.

Prix Strega pour Inséparable, Alessandro Piperno signe un roman mordant sur notre époque. Banni de l’université pour une citation de Flaubert jugée misogyne, le professeur Sacerdoti se retire du monde… jusqu’à l’arrivée d’un jeune cousin orphelin qui le ramène vers l’histoire familiale.

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 7 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T20:30:00+02:00

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple 75004 Paris

https://www.italissimofestival.com https://www.facebook.com/italissimofestival/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/italissimofestival/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme et trouvez le meilleur itinéraire

