Festival Italissimo : Jumelage Paris-Rome / Rencontre avec Roberto Carnero sur Pasolini Représentation permanente d’Italie auprès des organisations internationales à Paris Paris

C’est une biographie importante, à la mesure de Pasolini. Écartant de facto l’hagiographie, Roberto Carnero, professeur d’histoire de la littérature italienne à Bologne, publie une cartographie complète de la vie et de l’œuvre de cet intellectuel total. Cinéaste, romancier, poète… : l’œuvre de Pasolini est une somme, indivisible, cousue d’un engagement politique implacable, subversif, scandaleux. C’est cette équation que s’attache à poser l’essayiste, qui souligne le regard sévère de l’intellectuel sur l’Italie de l’après-guerre et son développement rapide et impétueux dénué d’un véritable progrès. À travers les nuages de soufre et les lumineux éclats de la pensée pasolinienne, Carnero expose les composantes d’une réflexion complexe, pour tenter d’en saisir la brûlante actualité.

Le jeudi 09 avril 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Entrée libre sur réservation par mail : parigiooii.eventi@esteri.it

Tout public.

Représentation permanente d’Italie auprès des organisations internationales à Paris 50, rue de Varenne 75007 Paris

https://www.italissimofestival.com https://www.facebook.com/italissimofestival/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/italissimofestival/?locale=fr_FR



