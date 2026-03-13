C’est un mariage exclusif, qui dure depuis 1956. Pour célébrer les 70 ans du jumelage entre la Ville éternelle et la Ville lumière, quatre écrivains sondent la présence de la cité dans leur travail. Une relation à double sens. D’un côté, comment représenter la ville, la raconter, la faire vivre ? De l’autre, comment elle influence elle-même le créateur : par son caractère, ses évidences, ses mouvements invisibles… Alessandro Piperno, le portraitiste romain tragi-comique, et Giancarlo De Cataldo, écrivain-magistrat qui de romans en scénarios met au jour l’architecture criminelle de la capitale italienne, dialogueront avec une voix majeure du polar français, Ingrid Astier, qui a écrit Paris de la Seine jusqu’aux toits, et l’auteur Thomas Clerc, célébré pour son Paris, musée du XXIè siècle.

À l’occasion des 70 ans du jumelage entre Rome et Paris, quatre écrivains interrogent la manière dont la ville nourrit l’imaginaire littéraire et comment, en retour, la littérature raconte et transforme la ville. Entre portraits urbains et influences invisibles, ils explorent ce dialogue intime entre l’écrivain et la cité.

Le samedi 11 avril 2026

de 18h00 à 19h30

payant

De 5 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T18:00:00+02:00_2026-04-11T19:30:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS

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