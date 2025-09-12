Festival itinéraires Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-28

2025-09-12

Tout public

Du vendredi 12 au dimanche 28 septembre prochains, le festival Itinéraires sera l’occasion pour tous les Marnais, qu’ils soient habitués et fidèles à ces rendez-vous, ou bien qui voudraient les découvrir, de traverser le département de part en part et d’aller à la rencontre de musiciens, de chanteurs, de circassiens, de comédiens.

Des Blancs Côteaux, en passant par l’Argonne ou encore le Sézannais et le bassin rémois sans oublier l’incontournable cour du Département à Châlons-en-Champagne, vous apprécierez et la richesse de cette programmation douce à l’oreille, et celle de nos lieux emblématiques pour le plaisir des yeux.

La 26ème édition du festival Itinéraires est proposée par le Département de la Marne en partenariat avec la Fondation Braux-sous-Valmy Institut de France. »

Ce festival culturel gratuit invite à (re)découvrir les sites emblématiques du territoire à travers des spectacles vivants de qualité théâtre, musique, chant, cirque, et bien plus encore. .

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

