Festival Itinéraires L'avis bidon Cour de l'ancien couvent Sainte-Marie Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Cour de l’ancien couvent Sainte-Marie 2 Rue de Jessaint Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Tout public

Quatre circassiens multiplient les prouesses acrobatiques et posent un regard lucide sur la force du lien qui les rassemble. Ici l’amitié s’impose comme un espace de solidarité. Frissons et rires assurés avec ce spectacle où tout peut basculer, sauf le lien qui les unit. Avec humour et dérision, ils prennent d’assaut la scène. Ça bouge et ça saute dans tous les sens. Ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure. Avec ces artistes authentiques qui se livrent tout entiers, l’art du cirque n’est pas bidon !

Cirque La Compagnie artistes circassiens Zackary Arnaud, Baptiste Clerc, Boris Fodella, Charlie Mach, Nicolas Provot / Co mise en scène Alain Francoeur, Cirque la compagnie .

Cour de l’ancien couvent Sainte-Marie 2 Rue de Jessaint Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

