Festival Itinérances Qui m'aime me suive de la Compagnie Storyteller et ABAL.
Rue Auguste Chéron
Toutlemonde
28 juin 2025 19:00

Festival Itinérances Qui m’aime me suive de la Compagnie Storyteller et ABAL. Rue Auguste Chéron Jardins du presbytère Toutlemonde Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28 21:00:00

2025-06-28

Dans le cadre de la programmation Itinérances proposée par Cholet Agglomération et les communes du territoire, le Jardin de Verre et la commune de Toutlemonde vous donnent rendez-vous le samedi 28 juin prochain pour profiter des spectacles Qui m’aime me suive de la Compagnie Storyteller et ABAL. .

Toutlemonde 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 02 16 paulbouyer@mairiedetoutlemonde.fr

