Festival itinérant De la fin du Romantisme à l’époque actuelle Germigny-l’Exempt

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt Cher

Une odyssée musicale à travers les siècles dans des lieux emblématiques du Berry.

Chaque site devient un personnage à part entière de ce voyage sonore.

Concert de Claude Debussy à Kaija Saariaho

Ensemble Cairn Ayumi Mori, clarinette Cécile Brossard, alto Alexa Ciciretti, violoncelle

Le Concert idéal Emily Turkanik, violon .

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 65 61

English :

A musical odyssey through the centuries in iconic Berry locations.

Each site becomes a character in its own right on this sonic journey.

Concert from Claude Debussy to Kaija Saariaho

German :

Eine musikalische Odyssee durch die Jahrhunderte an symbolträchtigen Orten im Berry.

Jeder Ort wird zu einer eigenständigen Figur dieser Klangreise.

Konzert von Claude Debussy bis Kaija Saariaho

Italiano :

Un’odissea musicale attraverso i secoli in alcuni dei luoghi più emblematici di Berry.

Ogni luogo diventa un personaggio a sé stante in questo viaggio sonoro.

Concerto da Claude Debussy a Kaija Saariaho

Espanol :

Una odisea musical a través de los siglos en algunos de los lugares más emblemáticos de Berry.

Cada lugar se convierte en un personaje por derecho propio en este viaje sonoro.

Concierto de Claude Debussy a Kaija Saariaho

