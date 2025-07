Festival itinérant Les Herbes Folles Nant

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Festival itinérant en plein air court métrage

Le festival de cinéma itinérant Les Herbes Folles revient ! Avec notre camping-car nous parcourons les routes du Larzac et des Cévennes et déployons notre écran de cinéma sous les étoiles.

Notre programmation met à l’honneur des films singuliers, qui trouvent rarement leur place dans les circuits de diffusion classiques. Cette année, le thème Fou de … célèbre celles et ceux qui aiment fort les passionnés, les curieuses infatigables, les obsédés joyeux ! Fou de chats, folle de bagnoles, chasseurs de balises météo, mordues d’haltérophilie, … et toutes et tous profondément épris·es de liberté.

19h30 Repas végétarien

21h15 Projection en plein air

Dans le parc du Claux

Autres dates le 16 juillet à Lanuéjols 30 (hameau de Mont Jardin) et le 20 juillet au Val d’Aigoual 30 (verger des pommiers) .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 70 79 00 77 contact.lesherbesfolles@gmail.com

English :

Travelling open-air festival short film

German :

Wanderfestival im Freien Kurzfilme

Italiano :

Festival itinerante all’aperto cortometraggio

Espanol :

Festival itinerante al aire libre cortometraje

