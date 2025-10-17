Festival Itinérant Rugles

Du 17 au 25 octobre 2025, l’Association Culturelle Rugloise, la Compagnie du Bélouga et la Compagnie Poly’Sons vous proposent un festival itinérant sous chapiteau, place de la liberté à Rugles. Inscriptions obligatoires 02 32 35 07 38.

PROGRAMME

* Vendredi 17 octobre

9h Venez nous aider à monter le chapiteau.

* Samedi 18 octobre

20h Cabaret Love Love Love par la Compagnie Poly’Sons.

Tarifs 3 € par personne. 2 € pour les moins de 12 ans.

* Dimanche 19 octobre

15h Spectacle M’SIEUR OFFENBACH par la Compagnie Poly’Sons.

Tarifs 3 € par personne. 2 € pour les moins de 12 ans.

* Lundi 20 octobre

10h Atelier Tai-chi animé par l’ACR.

14h-16h Atelier CHORALE par la Compagnie Poly’Sons.

* Mardi 21 octobre

10h-12h Atelier Cuisine + Fabrication de marionnettes animé par l’ACR.

12h Lâcher de pigeons au profit d’Octobre Rose (50 cts) puis Repas Partagé.

14h-16h30 Atelier Mise en vie des Marionnettes animé par Poly’Sons.

18h Restitution atelier marionnettes.

18h30 Soupes et contes animé par l’ACR.

* Mercredi 22 octobre

10h-12h Atelier CIRQUE animé par Mathieu Lateurtre.

15h Spectacle jeune public Méchante ! par les Compagnies du Bélouga et Poly’Sons.

Tarifs 3 € par personne. 2 € pour les moins de 12 ans.

* Jeudi 23 octobre

10h Atelier cuisine Anti-gaspi ! à l’ACR’o pôle animé par le CREE ou Marche nordique avec Thierry CRESTOT.

Repas partagé.

14h30 Atelier DANSE FLASHMOB, animé par Poly’Sons.

19h Restitution flashmob.

20h Concert Dominique Ferrier (Rap électro).

Tarifs 3 € par personne. 2 € pour les moins de 12 ans.

* Vendredi 24 octobre

10h Atelier théâtre pour les jeunes de la mission locale, animé par Poly’Sons.

19h30 KIFFE TA LIBERTE Venez encourager les jeunes du collège de Rugles. Thème Les addictions. Gratuit.

* Samedi 25 octobre

10h Venez nous aider à démonter le chapiteau.

Animations par l’ACR, la compagnie Bélouga et Poly’Sons .

Place de la liberté Rugles 27250 Eure Normandie +33 2 32 35 07 38

